США топят корабли Ирана, потому что так веселей, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал иранские военные корабли одними из лучших, добавив, что в ходе американской операции топить их "веселей, чем захватывать". РИА Новости, 10.03.2026
