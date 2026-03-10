Рейтинг@Mail.ru
США топят корабли Ирана, потому что так веселей, заявил Трамп
00:16 10.03.2026
США топят корабли Ирана, потому что так веселей, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал иранские военные корабли одними из лучших, добавив, что в ходе американской операции топить их "веселей, чем захватывать". РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
флорида
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
флорида
иран
в мире, сша, флорида, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Флорида, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп: США топят корабли Ирана, потому что так веселей

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал иранские военные корабли одними из лучших, добавив, что в ходе американской операции топить их "веселей, чем захватывать".
"Я спрашиваю: "Что за корабли?". "Отличные, сэр. Лучшие из имеющихся". Я спрашиваю, почему мы просто не захватываем корабли? Мы бы их использовали. Зачем их топить? Он сказал: "Топить их веселей", - рассказал Трамп на республиканской конференции во Флориде о ходе операции против Ирана, при этом президент США не уточнил, на разговор с кем он ссылается.
Трамп не ожидал столь частого применения военных США в свой второй срок
