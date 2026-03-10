Рейтинг@Mail.ru
Трамп не ожидал столь частого применения военных США в свой второй срок - РИА Новости, 10.03.2026
00:15 10.03.2026
Трамп не ожидал столь частого применения военных США в свой второй срок
Трамп не ожидал столь частого применения военных США в свой второй срок - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп не ожидал столь частого применения военных США в свой второй срок
Президент США Дональд Трамп признался, что не ожидал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил в свой второй срок. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:15:00+03:00
2026-03-10T00:15:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп не ожидал столь частого применения военных США в свой второй срок

Трамп признался, что не ожидал частого применения военных США в свой второй срок

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не ожидал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил в свой второй срок.
"Я не знал, что буду использовать их (вооруженные силы США - ред.) так часто во второй срок", - сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.
Трамп также отметил якобы исключительные успехи США и пояснил, что недавние меры, вероятно имея в виду ситуацию вокруг Ирана, были лишь краткосрочной "экскурсией" для избавления от определенных лиц. Он подчеркнул, что этот этап скоро завершится.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США потопили 46 кораблей Ирана, утверждает Трамп
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
