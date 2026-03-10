https://ria.ru/20260310/tramp-2079581837.html
США потопили 46 кораблей Ирана, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные потопили уже 46 военных кораблей Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
