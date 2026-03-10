https://ria.ru/20260310/toronto-2079752234.html
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США - РИА Новости, 10.03.2026
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США
Неизвестные обстреляли консульство США в канадском Торонто, сообщила местная полиция. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:01:00+03:00
2026-03-10T17:01:00+03:00
2026-03-10T17:53:00+03:00
в мире
сша
торонто
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079763567_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e922d9797a597cfafb2dba51e810cabe.jpg
https://ria.ru/20260310/berlin-2079742221.html
сша
торонто
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079763567_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4938e016edf4fd29b00684d56c697596.jpg
Неизвестные обстреляли консульство США в канадском Торонто. Кадры с места ЧП
Неизвестные обстреляли консульство США в канадском Торонто, сообщила местная полиция.
2026-03-10T17:01
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, торонто, ближний восток
В мире, США, Торонто, Ближний Восток