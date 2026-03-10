Рейтинг@Mail.ru
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США
17:01 10.03.2026 (обновлено: 17:53 10.03.2026)
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США - РИА Новости, 10.03.2026
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США
Неизвестные обстреляли консульство США в канадском Торонто, сообщила местная полиция. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, сша, торонто, ближний восток
В мире, США, Торонто, Ближний Восток

В Торонто неизвестные обстреляли консульство США

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Неизвестные обстреляли консульство США в канадском Торонто, сообщила местная полиция.
"Полиция отреагировала на сообщения о том, что кто-то выстрелил в американское консульство. Обнаружены следы выстрела", - говорится в сообщении правоохранителей в социальной сети Х.
Сообщений о пострадавших нет.
Газета New York Times со ссылкой на кадры телерепортажа сообщает о двух следах от пуль на стеклянной двери главного входа.
Издание отмечает, что консульство, расположенное недалеко от мэрии, часто становится местом проведения антиамериканских протестов, включая акции в эти выходные против военной операции на Ближнем Востоке.
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии
Вчера, 16:42
 
