12:38 10.03.2026 (обновлено: 12:42 10.03.2026)
"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом
"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом
россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), макдоналдс
Россия, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Макдоналдс
Кафе "Вкусно и точка" в Москве.
Кафе "Вкусно и точка" в Москве. . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Компания "Система ПБО", владеющая сетью "Вкусно – и точка", в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отозвала свое заявление, в котором оспаривала решение Роспатента, отказавшего ей в регистрации товарного знака "Весело и вкусно", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявку на регистрацию бренда подало еще в 2022 году ООО "Макдоналдс", которое позже было заменено на ООО "Система ПБО". Заявитель просил зарегистрировать знак для шести классов товаров, включающих, например, пищевые продукты, сэндвичи, игры и игрушки, печатную продукцию, одежду, и одного класса услуг, включающего услуги ресторанов.
Роспатент в 2024 году отклонил заявку, а потом и возражение заявителя на это решение. Доводы ведомства сводятся к тому, что обозначение "Весело и вкусно" воспроизводит слоган "Весело и вкусно в McDonald's!", который использовался с 1990-х годов и был одним из ключевых слоганов McDonald's Corporation. По мнению Роспатента, это обстоятельство "способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги".
"Система ПБО" оспорила выводы ведомства в суде, но впоследствии отказалась от заявленных требований. В связи с этим суд во вторник прекратил производство по делу.
Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
Вывеска ресторана McDonald's
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
10 февраля, 08:14
 
Россия, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Макдоналдс
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
