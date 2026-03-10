https://ria.ru/20260310/tochka-2079668839.html
"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом
"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом - РИА Новости, 10.03.2026
"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом
Компания "Система ПБО", владеющая сетью "Вкусно – и точка", в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отозвала свое заявление, в котором оспаривала решение... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:38:00+03:00
2026-03-10T12:38:00+03:00
2026-03-10T12:42:00+03:00
россия
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
макдоналдс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029253481_178:0:3799:2036_1920x0_80_0_0_9ce7cdc464244623cad3cc032481f07f.jpg
https://ria.ru/20260210/mcdonalds--2073357215.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029253481_178:0:2893:2036_1920x0_80_0_0_74cc32e6c819d6e0a42251136845e997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), макдоналдс
Россия, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Макдоналдс
"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом
"Вкусно – и точка" отказалась от суда из-за бренда "Весело и вкусно"
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Компания "Система ПБО", владеющая сетью "Вкусно – и точка", в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отозвала свое заявление, в котором оспаривала решение Роспатента, отказавшего ей в регистрации товарного знака "Весело и вкусно", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявку на регистрацию бренда подало еще в 2022 году ООО "Макдоналдс
", которое позже было заменено на ООО "Система ПБО". Заявитель просил зарегистрировать знак для шести классов товаров, включающих, например, пищевые продукты, сэндвичи, игры и игрушки, печатную продукцию, одежду, и одного класса услуг, включающего услуги ресторанов.
Роспатент
в 2024 году отклонил заявку, а потом и возражение заявителя на это решение. Доводы ведомства сводятся к тому, что обозначение "Весело и вкусно" воспроизводит слоган "Весело и вкусно в McDonald's
!", который использовался с 1990-х годов и был одним из ключевых слоганов McDonald's Corporation. По мнению Роспатента, это обстоятельство "способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги".
"Система ПБО" оспорила выводы ведомства в суде, но впоследствии отказалась от заявленных требований. В связи с этим суд во вторник прекратил производство по делу.
Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ
, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.