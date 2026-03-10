"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Компания "Система ПБО", владеющая сетью "Вкусно – и точка", в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отозвала свое заявление, в котором оспаривала решение Роспатента, отказавшего ей в регистрации товарного знака "Весело и вкусно", говорится в материалах, изученных РИА Новости.