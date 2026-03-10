https://ria.ru/20260310/terrorizm-2079621358.html
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм
Круг лиц из числа граждан РФ и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против России, расширился, констатирует председатель Национального... РИА Новости, 10.03.2026
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм
