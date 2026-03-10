Рейтинг@Mail.ru
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/terrorizm-2079621358.html
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм
Круг лиц из числа граждан РФ и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против России, расширился, констатирует председатель Национального... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:59:00+03:00
2026-03-10T09:59:00+03:00
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/18/1517891836_0:0:1882:1059_1920x0_80_0_0_8af2fe75305115e5eeb027847fd75e16.jpg
https://ria.ru/20260310/kiev-2079620980.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/18/1517891836_214:0:1882:1251_1920x0_80_0_0_599b318694418f53d58af597cbcdc5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм

Бортников: Расширился круг мигрантов, вовлекаемых в терроризм против РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников
Директор ФСБ РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Директор ФСБ РФ Александр Бортников . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Круг лиц из числа граждан РФ и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против России, расширился, констатирует председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Расширился круг вовлекаемых в террористическую деятельность лиц из числа граждан России и мигрантов", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
При этом иностранные спецслужбы активно используют потенциал международных террористических организаций и криминалитета для поддержки своей подрывной деятельности, добавил Бортников.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников
Вчера, 09:55
 
РоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала