Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Круг лиц из числа граждан РФ и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против России, расширился, констатирует председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

При этом иностранные спецслужбы активно используют потенциал международных террористических организаций и криминалитета для поддержки своей подрывной деятельности, добавил Бортников.