Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На Северном Кавказе с 2006 года уничтожено свыше 2,5 тысячи хорошо вооруженных террористов, около 5 тысяч их подельников задержаны, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.