Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
10:16 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/terroristy-2079627374.html
Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
2026-03-10T10:16:00+03:00
2026-03-10T10:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152767/68/1527676858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_586543d4a2d3faa4a45059f58d52aea4.jpg
Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе

Бортников: на Северном Кавказе с 2006 года уничтожили свыше 2,5 тыс террористов

© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации
Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На Северном Кавказе с 2006 года уничтожено свыше 2,5 тысячи хорошо вооруженных террористов, около 5 тысяч их подельников задержаны, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"За период с 2006 года в регионе уничтожено свыше 2,5 тысяч хорошо вооруженных боевиков, многие из которых прошли длительную подготовку в зарубежных лагерях под руководством опытных инструкторов. Около 5 тысяч их подельников удалось задержать", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
20 февраля, 13:20
 
БезопасностьСеверный КавказРоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
