Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе - РИА Новости, 10.03.2026
Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
На Северном Кавказе с 2006 года уничтожено свыше 2,5 тысячи хорошо вооруженных террористов, около 5 тысяч их подельников задержаны, сообщил председатель... РИА Новости, 10.03.2026
Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Бортников: на Северном Кавказе с 2006 года уничтожили свыше 2,5 тыс террористов