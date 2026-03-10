Рейтинг@Mail.ru
В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году - РИА Новости, 10.03.2026
10:01 10.03.2026
В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году
В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году - РИА Новости, 10.03.2026
В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году
В России в 2025 году были разгромлены 79 ячеек террористов, задержаны более 2,5 тысяч бандитов и их пособников, при оказании вооруженного сопротивления... РИА Новости, 10.03.2026
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году

Бортников: в 2025 году в России разгромили 79 ячеек террористов и их пособников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России в 2025 году были разгромлены 79 ячеек террористов, задержаны более 2,5 тысяч бандитов и их пособников, при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 боевиков, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"В 2025 году на территории России пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек. Задержаны более 2,5 тысяч бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
