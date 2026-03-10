В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России в 2025 году были разгромлены 79 ячеек террористов, задержаны более 2,5 тысяч бандитов и их пособников, при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 боевиков, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.