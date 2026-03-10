Рейтинг@Mail.ru
Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова - РИА Новости, 10.03.2026
10:48 10.03.2026 (обновлено: 10:50 10.03.2026)
Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова
общество, валентина терешкова, юрий гагарин (космонавт), госдума рф
Общество, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин (космонавт), Госдума РФ
Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова

Терешкова: женское счастье надо ковать самой

© РИА Новости / Александр НатрускинВалентина Терешкова
Валентина Терешкова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Валентина Терешкова. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова призвала женщин не ждать, пока им "на блюдечке принесут" счастье, а много работать и самим добиваться успеха.
"Я так скажу: если оно и есть, то куется самой женщиной. Никто ничего на блюдечке не принесет, во всяком случае, мне не приносили. Чтобы чего‑то добиться в жизни и все успеть, нужно много работать", - сказала Терешкова в интервью журналу "Разведчик", отвечая на вопрос о секрете женского счастья.
Она добавила, что при прохождении отбора и подготовке к полёту верила в свой успех, потому что с подругами по парашютному клубу была уверена, что среди женщин только они могут повторить подвиг Юрия Гагарина. Никакой боязни она при этом не испытывала, настолько было велико воодушевление от полёта первого космонавта планеты, сказала Терешкова.
В то же время, Терешкова призналась, что вряд ли бы смогла добиться всех своих успехов без поддержки матери, которая ей во всём помогала, всегда интересовалась, как дела, и давала строгие напутствия.
Валентина ТерешковаЮрий Гагарин (космонавт)Госдума РФ
 
 
