Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова
Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова - РИА Новости, 10.03.2026
Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова призвала женщин не ждать, пока им "на блюдечке принесут" счастье, а много работать и самим...
общество
валентина терешкова
юрий гагарин (космонавт)
госдума рф
Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова призвала женщин не ждать, пока им "на блюдечке принесут" счастье, а много работать и самим добиваться успеха.
"Я так скажу: если оно и есть, то куется самой женщиной. Никто ничего на блюдечке не принесет, во всяком случае, мне не приносили. Чтобы чего‑то добиться в жизни и все успеть, нужно много работать", - сказала Терешкова
в интервью журналу "Разведчик
", отвечая на вопрос о секрете женского счастья.
Она добавила, что при прохождении отбора и подготовке к полёту верила в свой успех, потому что с подругами по парашютному клубу была уверена, что среди женщин только они могут повторить подвиг Юрия Гагарина
. Никакой боязни она при этом не испытывала, настолько было велико воодушевление от полёта первого космонавта планеты, сказала Терешкова.
В то же время, Терешкова призналась, что вряд ли бы смогла добиться всех своих успехов без поддержки матери, которая ей во всём помогала, всегда интересовалась, как дела, и давала строгие напутствия.