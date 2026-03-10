Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова призвала женщин не ждать, пока им "на блюдечке принесут" счастье, а много работать и самим добиваться успеха.

В то же время, Терешкова призналась, что вряд ли бы смогла добиться всех своих успехов без поддержки матери, которая ей во всём помогала, всегда интересовалась, как дела, и давала строгие напутствия.