Бортников рассказал о предотвращении взрывов бомб и стрельбы в транспорте

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России были предотвращены взрывы самодельных бомб и стрельба в транспорте в условиях плотного пассажиропотока, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.