Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ* - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/terakt-2079592142.html
СМИ: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ*
СМИ: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ* - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ*
Подозреваемые в попытке совершения теракта у резиденции мэра Нью-Йорка Эмир Балат и Ибрагим Каюми присягнули на верность террористической группировке "Исламское РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T02:17:00+03:00
2026-03-10T02:17:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
россия
сша
зохран мамдани
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19994/54/199945444_0:712:4000:2962_1920x0_80_0_0_8292dfef4044db9dfe5f181cfa726eff.jpg
https://ria.ru/20260308/politsija-2079410867.html
нью-йорк (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19994/54/199945444_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_a5407dc3b0ccde3d9d1012609855b6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), россия, сша, зохран мамдани, исламское государство*
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, США, Зохран Мамдани, Исламское государство*
СМИ: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ*

NYP: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевАвтомобили полицейского управления Нью-Йорка
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подозреваемые в попытке совершения теракта у резиденции мэра Нью-Йорка Эмир Балат и Ибрагим Каюми присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в США и РФ), пишет газета New York Post со ссылкой на власти и юридические документы.
"Двое юношей, обвиняемых в метании самодельных взрывных устройств во время шумной демонстрации возле особняка Грейси, после ареста обрушили на общественность леденящие душу заявления, вдохновленные ИГ*", - говорится в статье.
Отмечается, что Балат заявил о своей верности ИГ* в письменной форме по прибытии в полицейский участок на допрос. В то же время Каюми заявил, что ИГ* вдохновило его на действия, в ходе задержания. В ходе допроса Каюми, как утверждается, сознался в просмотре распространяемой ИГ* пропаганды.
В субботу у резиденции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани во время столкновений между участниками антиисламского митинга и их оппонентами 18-летний Балат бросил в толпу боевую бомбу с поражающими элементами и взрывчаткой. По данным полиции города, устройство не сработало, а подозреваемый и его сообщник Каюми были задержаны.
* Запрещенная в России террористическая организация
Полиция на месте взрыва в посольстве США в Осло - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Полиция Норвегии рассматривает версию теракта у посольства США в Осло
8 марта, 17:23
 
В миреНью-Йорк (город)РоссияСШАЗохран МамданиИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала