СМИ: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ*

"Двое юношей, обвиняемых в метании самодельных взрывных устройств во время шумной демонстрации возле особняка Грейси, после ареста обрушили на общественность леденящие душу заявления, вдохновленные ИГ*", - говорится в статье.

Отмечается, что Балат заявил о своей верности ИГ* в письменной форме по прибытии в полицейский участок на допрос. В то же время Каюми заявил, что ИГ* вдохновило его на действия, в ходе задержания. В ходе допроса Каюми, как утверждается, сознался в просмотре распространяемой ИГ* пропаганды.