https://ria.ru/20260310/telo-2079599188.html
Вэнс и Хегсет встретили тело седьмого погибшего при атаке на Иран военного
Вэнс и Хегсет встретили тело седьмого погибшего при атаке на Иран военного - РИА Новости, 10.03.2026
Вэнс и Хегсет встретили тело седьмого погибшего при атаке на Иран военного
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет приняли участие в церемонии репатриации тела еще одного военного, погибшего в операции против... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T05:04:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260310/priznanie-2079591611.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
Вэнс и Хегсет встретили тело седьмого погибшего при атаке на Иран военного
