Вэнс и Хегсет встретили тело седьмого погибшего при атаке на Иран военного
05:04 10.03.2026
Вэнс и Хегсет встретили тело седьмого погибшего при атаке на Иран военного
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет приняли участие в церемонии репатриации тела еще одного военного, погибшего в операции против... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, сша, саудовская аравия, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
Вэнс и Хегсет встретили тело седьмого погибшего при атаке на Иран военного

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет приняли участие в церемонии репатриации тела еще одного военного, погибшего в операции против Ирана.
Это уже седьмой погибший американец. Он был тяжело ранен в ходе атаки на американские войска в Саудовской Аравии 1 марта, о его смерти в Пентагоне сообщили 8 марта.
Тела шести погибших встретил в выходные американский лидер Дональд Трамп. Нынешнюю церемонию президент США пропустил – понедельник (по местному времени) он провел во Флориде, где выступал перед республиканцами и давал пресс-конференцию.
Церемония прошла на авиабазе Довер в штате Делавэр. К Вэнсу и Хегсету присоединился также председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава МИД Ирана поблагодарил CENTCOM за признание о HIMARS
