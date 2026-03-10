В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в центральной части Израиля один человек погиб и несколько пострадали от падения ракетных осколков.