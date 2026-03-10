Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 10.03.2026
11:10 10.03.2026
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО,... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, израиль, иран, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве после пуска ракет из Ирана

© REUTERS / Dylan MartinezДым на месте удара в Тель-Авиве
Дым на месте удара в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Дым на месте удара в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски ракет из Ирана.
