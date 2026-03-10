https://ria.ru/20260310/tel-aviv-2079645898.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО,... РИА Новости, 10.03.2026
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
