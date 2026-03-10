В Якутии отца и сына осудили за рабство на ферме

УЛАН-УДЭ, 10 мар - РИА Новости. Отец и сын-предприниматель отправятся в колонию за то, что держали в рабстве на ферме двух мужчин, сообщает республиканская прокуратура.
В апреле 2025 года СУСК по республике сообщал об аресте мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда. Уголовное дело было возбуждено по пунктам "а", "г" части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения).
По данным прокуратуры, с марта по апрель 2025 года в селе Кюндядя Нюрбинского района индивидуальный предприниматель с отцом удерживали на ферме двух мужчин, один из которых страдал тяжелым психическим заболеванием. Одному из потерпевших на момент задержания злоумышленников было 30 лет, второму – 51 год.
Потерпевшие проживали в бане и коровнике и работали без выходных и оплаты труда. Им не оказывали медицинскую помощь. Также мужчин систематически избивали, одного из них приковывали наручниками и цепью к стойлу коровника.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил индивидуального предпринимателя к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его отец осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.