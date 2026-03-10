Рейтинг@Mail.ru
В Якутии отца и сына осудили за рабство на ферме - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tatarstan-2079644079.html
В Якутии отца и сына осудили за рабство на ферме
В Якутии отца и сына осудили за рабство на ферме - РИА Новости, 10.03.2026
В Якутии отца и сына осудили за рабство на ферме
Отец и сын-предприниматель отправятся в колонию за то, что держали в рабстве на ферме двух мужчин, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:05:00+03:00
2026-03-10T11:05:00+03:00
происшествия
россия
нюрбинский район
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260302/zhitel-2077915675.html
https://ria.ru/20260309/sud-2079463384.html
россия
нюрбинский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нюрбинский район, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии отца и сына осудили за рабство на ферме

В Якутии предприниматель и его отец осуждены за использование рабского труда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 10 мар - РИА Новости. Отец и сын-предприниматель отправятся в колонию за то, что держали в рабстве на ферме двух мужчин, сообщает республиканская прокуратура.
В апреле 2025 года СУСК по республике сообщал об аресте мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда. Уголовное дело было возбуждено по пунктам "а", "г" части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Якутске мужчина угнал машину, выстрелив водителю в ногу
2 марта, 15:10
По данным прокуратуры, с марта по апрель 2025 года в селе Кюндядя Нюрбинского района индивидуальный предприниматель с отцом удерживали на ферме двух мужчин, один из которых страдал тяжелым психическим заболеванием. Одному из потерпевших на момент задержания злоумышленников было 30 лет, второму – 51 год.
Потерпевшие проживали в бане и коровнике и работали без выходных и оплаты труда. Им не оказывали медицинскую помощь. Также мужчин систематически избивали, одного из них приковывали наручниками и цепью к стойлу коровника.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил индивидуального предпринимателя к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его отец осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Пассажирка выиграла суд у российской авиакомпании из-за рекламной рассылки
9 марта, 06:15
 
ПроисшествияРоссияНюрбинский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала