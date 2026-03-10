В Якутии отца и сына осудили за рабство на ферме

УЛАН-УДЭ, 10 мар - РИА Новости. Отец и сын-предприниматель отправятся в колонию за то, что держали в рабстве на ферме двух мужчин, сообщает республиканская прокуратура.

Потерпевшие проживали в бане и коровнике и работали без выходных и оплаты труда. Им не оказывали медицинскую помощь. Также мужчин систематически избивали, одного из них приковывали наручниками и цепью к стойлу коровника.