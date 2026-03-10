В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Итальянские таможенники совместно с сотрудниками Финансовой гвардии пресекли попытку ввоза в страну ювелирных украшений и элитных часов на общую сумму 42 тысячи евро, которые на себе перевозила стюардесса украинского происхождения, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Внимание проверяющих в аэропорту Бергамо привлекло "настороженное поведение" бортпроводницы, прибывшей рейсом из Дубая . Женщина, имеющая в прошлом нарушения в сфере контрабанды, была остановлена после того, как в зале международных прилетов она прошла контрольный пункт, не подав соответствующих заявлений о подлежащих декларированию товарах.

В ее ручной клади обнаружили две пустые коробки от швейцарских часов и две пустых коробки от ювелирных изделий известного бренда.

"В ответ на просьбу передать содержимое она стала озвучивать надуманные объяснения и предъявила фиктивную накладную, в которой говорилось, что ювелирные изделия были отправлены напрямую в Россию из Дубая", - говорится в сообщении Агентства акцизов, таможни и государственной монополии страны.

После личного досмотра выяснилось, что 38-летняя женщина украинского происхождения "носила браслет на предплечье, а двое часов и кольцо спрятала в жестком поясном футляре, закрепленном под форменной юбкой", заявили таможенники.

Согласно документам на покупку и гарантийным сертификатам, найденным в сумке стюардессы, было установлено, что стоимость четырех предметов роскоши составляет 42 тысяч евро. Неуплаченные таможенные платежи превысили девять тысяч евро.