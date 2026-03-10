Рейтинг@Mail.ru
В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tamozhnja-2079779770.html
В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов
В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов - РИА Новости, 10.03.2026
В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов
Итальянские таможенники совместно с сотрудниками Финансовой гвардии пресекли попытку ввоза в страну ювелирных украшений и элитных часов на общую сумму 42 тысячи РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:56:00+03:00
2026-03-10T18:56:00+03:00
бергамо
дубай
россия
в мире
италия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
https://ria.ru/20260130/polsha-2071311436.html
https://ria.ru/20251119/moldavija-2056064398.html
бергамо
дубай
россия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бергамо, дубай, россия, в мире, италия, украина
Бергамо, Дубай, Россия, В мире, Италия, Украина
В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов

РИА Новости: в Италии украинку задержали за контрабанду украшений на 42 тыс евро

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Итальянские таможенники совместно с сотрудниками Финансовой гвардии пресекли попытку ввоза в страну ювелирных украшений и элитных часов на общую сумму 42 тысячи евро, которые на себе перевозила стюардесса украинского происхождения, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Внимание проверяющих в аэропорту Бергамо привлекло "настороженное поведение" бортпроводницы, прибывшей рейсом из Дубая. Женщина, имеющая в прошлом нарушения в сфере контрабанды, была остановлена после того, как в зале международных прилетов она прошла контрольный пункт, не подав соответствующих заявлений о подлежащих декларированию товарах.
Пограничная служба Польши задержала украинца, подозреваемого в крупном мошенничестве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве
30 января, 17:47
В ее ручной клади обнаружили две пустые коробки от швейцарских часов и две пустых коробки от ювелирных изделий известного бренда.
"В ответ на просьбу передать содержимое она стала озвучивать надуманные объяснения и предъявила фиктивную накладную, в которой говорилось, что ювелирные изделия были отправлены напрямую в Россию из Дубая", - говорится в сообщении Агентства акцизов, таможни и государственной монополии страны.
После личного досмотра выяснилось, что 38-летняя женщина украинского происхождения "носила браслет на предплечье, а двое часов и кольцо спрятала в жестком поясном футляре, закрепленном под форменной юбкой", заявили таможенники.
Согласно документам на покупку и гарантийным сертификатам, найденным в сумке стюардессы, было установлено, что стоимость четырех предметов роскоши составляет 42 тысяч евро. Неуплаченные таможенные платежи превысили девять тысяч евро.
Поскольку сумма нарушения оказалась ниже порога уголовной ответственности, в отношении бортпроводницы применили административное наказание. Ей назначен штраф и предписано выплатить таможенные платежи, общая сумма которых составляет около 11,8 тысячи евро. Украшения и часы были изъяты.
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы
19 ноября 2025, 16:53
 
БергамоДубайРоссияВ миреИталияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала