В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Итальянские таможенники совместно с сотрудниками Финансовой гвардии пресекли попытку ввоза в страну ювелирных украшений и элитных часов на общую сумму 42 тысячи евро, которые на себе перевозила стюардесса украинского происхождения, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Внимание проверяющих в аэропорту Бергамо привлекло "настороженное поведение" бортпроводницы, прибывшей рейсом из Дубая. Женщина, имеющая в прошлом нарушения в сфере контрабанды, была остановлена после того, как в зале международных прилетов она прошла контрольный пункт, не подав соответствующих заявлений о подлежащих декларированию товарах.
В ее ручной клади обнаружили две пустые коробки от швейцарских часов и две пустых коробки от ювелирных изделий известного бренда.
"В ответ на просьбу передать содержимое она стала озвучивать надуманные объяснения и предъявила фиктивную накладную, в которой говорилось, что ювелирные изделия были отправлены напрямую в Россию из Дубая", - говорится в сообщении Агентства акцизов, таможни и государственной монополии страны.
После личного досмотра выяснилось, что 38-летняя женщина украинского происхождения "носила браслет на предплечье, а двое часов и кольцо спрятала в жестком поясном футляре, закрепленном под форменной юбкой", заявили таможенники.
Согласно документам на покупку и гарантийным сертификатам, найденным в сумке стюардессы, было установлено, что стоимость четырех предметов роскоши составляет 42 тысяч евро. Неуплаченные таможенные платежи превысили девять тысяч евро.
Поскольку сумма нарушения оказалась ниже порога уголовной ответственности, в отношении бортпроводницы применили административное наказание. Ей назначен штраф и предписано выплатить таможенные платежи, общая сумма которых составляет около 11,8 тысячи евро. Украшения и часы были изъяты.
В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы
19 ноября 2025, 16:53