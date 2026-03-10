Рейтинг@Mail.ru
АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде
Туризм
 
14:29 10.03.2026
АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде
АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде - РИА Новости, 10.03.2026
АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде
Порядка 10 тысяч российских туристов с обратными билетами со стыковками в странах Ближнего Востока могут находиться сейчас в Таиланде, из-за отмены большинства... РИА Новости, 10.03.2026
туризм
ближний восток
таиланд
иран
ассоциация туроператоров россии (атор)
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
таиланд
иран
Новости
ближний восток, таиланд, иран, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Ближний Восток, Таиланд, Иран, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде

АТОР: около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Таиланд
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Страны мира. Таиланд. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Порядка 10 тысяч российских туристов с обратными билетами со стыковками в странах Ближнего Востока могут находиться сейчас в Таиланде, из-за отмены большинства рейсов на фоне ситуации вокруг Ирана туристы вынуждены задержаться в стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Таиланде сейчас могут находиться порядка 10 тысяч организованных и самостоятельных туристов с обратными билетами со стыковками в ближневосточных странах. Из-за отмены большинства из этих стыковок (Emirates возобновила перевозку транзитных пассажиров) туристы вынуждены задерживаться в стране или вылетать "окольными путями", - сообщают в АТОР.
По данным ассоциации, туроператоры оказывают помощь организованным туристам, продлевая проживание и находя альтернативные варианты перевозки, в частности через Узбекистан и Китай. Так, у туроператоров в Таиланде сейчас менее 800 клиентов с пропущенными стыковочными рейсами через страны Ближнего Востока.
Как отмечают в АТОР, есть туроператоры, чьи туристы уже покинули страну. Так клиенты "Русского экспресса" и ПАКС либо ждут вылета, либо уже улетели. В то же время туроператор Let's Fly сообщает, что клиентам предлагаются альтернативные варианты перелетов, например Пхукет - Ташкент, либо Пхукет - Алматы.
"Своим туристам мы продлили отели за свой счет. Постепенно вывозим их разными авиакомпаниями, в том числе со стыковкой в ОАЭ. Emirates сажает только при условии полного билета. Если у туриста есть только плечо до ОАЭ, то он не в приоритете. Есть туристы, которые покупают новые билеты самостоятельно и улетают. С каждой заявкой работаем индивидуально, исходя из ситуации", - рассказали в туроператоре ICS Travel Group.
Также помощь туристам оказывают и власти Таиланда. "Так, россиянам разрешили находиться в стране дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке и истек разрешенный срок безвизового пребывания (60 дней). Для продления нужно обратиться в иммиграционный офис", - добавили в ассоциации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. В связи с этим многие транзитные рейсы россиян из стран Юго-Восточной Азии были отменены.
ТуризмБлижний ВостокТаиландИранАссоциация туроператоров России (АТОР)EmiratesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
