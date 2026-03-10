АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Порядка 10 тысяч российских туристов с обратными билетами со стыковками в странах Ближнего Востока могут находиться сейчас в Таиланде, из-за отмены большинства рейсов на фоне ситуации вокруг Ирана туристы вынуждены задержаться в стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В Таиланде сейчас могут находиться порядка 10 тысяч организованных и самостоятельных туристов с обратными билетами со стыковками в ближневосточных странах. Из-за отмены большинства из этих стыковок (Emirates возобновила перевозку транзитных пассажиров) туристы вынуждены задерживаться в стране или вылетать "окольными путями", - сообщают в АТОР.
По данным ассоциации, туроператоры оказывают помощь организованным туристам, продлевая проживание и находя альтернативные варианты перевозки, в частности через Узбекистан и Китай. Так, у туроператоров в Таиланде сейчас менее 800 клиентов с пропущенными стыковочными рейсами через страны Ближнего Востока.
Как отмечают в АТОР, есть туроператоры, чьи туристы уже покинули страну. Так клиенты "Русского экспресса" и ПАКС либо ждут вылета, либо уже улетели. В то же время туроператор Let's Fly сообщает, что клиентам предлагаются альтернативные варианты перелетов, например Пхукет - Ташкент, либо Пхукет - Алматы.
"Своим туристам мы продлили отели за свой счет. Постепенно вывозим их разными авиакомпаниями, в том числе со стыковкой в ОАЭ. Emirates сажает только при условии полного билета. Если у туриста есть только плечо до ОАЭ, то он не в приоритете. Есть туристы, которые покупают новые билеты самостоятельно и улетают. С каждой заявкой работаем индивидуально, исходя из ситуации", - рассказали в туроператоре ICS Travel Group.
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране
3 марта, 14:02
Также помощь туристам оказывают и власти Таиланда. "Так, россиянам разрешили находиться в стране дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке и истек разрешенный срок безвизового пребывания (60 дней). Для продления нужно обратиться в иммиграционный офис", - добавили в ассоциации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. В связи с этим многие транзитные рейсы россиян из стран Юго-Восточной Азии были отменены.