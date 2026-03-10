АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Порядка 10 тысяч российских туристов с обратными билетами со стыковками в странах Ближнего Востока могут находиться сейчас в Таиланде, из-за отмены большинства рейсов на фоне ситуации вокруг Ирана туристы вынуждены задержаться в стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также помощь туристам оказывают и власти Таиланда. "Так, россиянам разрешили находиться в стране дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке и истек разрешенный срок безвизового пребывания (60 дней). Для продления нужно обратиться в иммиграционный офис", - добавили в ассоциации.