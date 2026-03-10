https://ria.ru/20260310/svyaz-2079676126.html
В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах
В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах - РИА Новости, 10.03.2026
В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможных ограничениях связи в ряде городов России заблаговременно представлялась. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:01:00+03:00
2026-03-10T13:01:00+03:00
2026-03-10T13:01:00+03:00
россия
дмитрий песков
технологии
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
https://ria.ru/20260310/svyaz-2079654043.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, технологии, москва
Россия, Дмитрий Песков, Технологии, Москва
В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах
Песков: данные об ограничении связи в некоторых городах РФ представлялись ранее