В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах - РИА Новости, 10.03.2026
13:01 10.03.2026
В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах
В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах
В Кремле рассказали о возможных ограничениях связи в некоторых городах

Песков: данные об ограничении связи в некоторых городах РФ представлялись ранее

Московский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможных ограничениях связи в ряде городов России заблаговременно представлялась.
"Информация на этот счет (о возможных ограничениях связи - ред.) заблаговременно представлялась. Возможность (представлялась - ред.) ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы
