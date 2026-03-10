Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 10.03.2026 (обновлено: 13:48 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/svyaz-2079675992.html
В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета
В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 10.03.2026
В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета
Возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:01:00+03:00
2026-03-10T13:48:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1d683a0d76e39463f39d3c188bac79ae.jpg
https://ria.ru/20260310/svyaz-2079654043.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e70bb18be816eda9bbd59c4a61776b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета

В Кремле назвали целью возможных ограничений связи необходимость безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар РИА Новости. Возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В минувшие выходные и утром в понедельник москвичи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах города.
«
"Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью обеспечения безопасности", — рассказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что все меры в контексте связи принимают строго в рамках закона, а решения для бизнеса уже ищут.
«

"По мере того как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям", — добавил он.

РИА Новости направило запрос о ситуации со связью в Минцифры.
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбоях связи в центре Москвы
Вчера, 11:40
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала