https://ria.ru/20260310/svyaz-2079598945.html
Специалисты группировки "Восток" развернули комплекты спутниковой связи
Специалисты группировки "Восток" развернули комплекты спутниковой связи - РИА Новости, 10.03.2026
Специалисты группировки "Восток" развернули комплекты спутниковой связи
Специалисты ВС РФ по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой коммуникации российского производства в зоне действия группировки войск "Восток",... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T05:01:00+03:00
2026-03-10T05:01:00+03:00
2026-03-10T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260304/spetsoperatsiya-2078351021.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Специалисты группировки "Восток" развернули комплекты спутниковой связи
ВС России развернули комплекты спутниковой связи в зоне действия "Востока"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты ВС РФ по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой коммуникации российского производства в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Связисты группировки войск "Восток" развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, специалисты выбрали место, которое позволило бы скрытно установить комплект связи, развернули аппаратуру комплекта спутниковый связи, провели его маскировку.
"Сегодня было развёртывание спутниковой тарелки так называемой - для обеспечения связи (между - ред.) подразделениями, а также с командованием", - приводит МО РФ
слова механика связи с позывным "Спайщик".