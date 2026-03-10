Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 10.03.2026
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ
ВС РФ за сутки нанесли поражение местам объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, подготовки
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли поражение местам объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
