https://ria.ru/20260310/svo-2079660380.html
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 145 военных, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:08:00+03:00
2026-03-10T12:08:00+03:00
2026-03-10T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
славянск
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565521_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6d67747a130121d4f4e82875f85316e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
славянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565521_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f86a82e77a097271b76520a548b81699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, славянск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Славянск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 145 боевиков и 2 БТР в зоне действий "Юга" за сутки