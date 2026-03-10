ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 145 военных, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, которая заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщило Минобороны России.