ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.03.2026 (обновлено: 12:19 10.03.2026)
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 145 военных, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки,... РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
славянск
безопасность
вооруженные силы рф
россия, вооруженные силы украины, славянск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Славянск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 145 боевиков и 2 БТР в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС РФ в зоне спецоперации
Боевая работа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 145 военных, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, которая заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке министерства.
ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Пискуновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, уточнило МО.
"Противник потерял более 145 военнослужащих, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - добавило Минобороны.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
