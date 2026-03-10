Рейтинг@Mail.ru
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 10.03.2026 (обновлено: 15:30 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/sukhogruz-2079714708.html
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ - РИА Новости, 10.03.2026
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об обстреле сухогруза в 66 километрах к северу от Абу-Даби. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:29:00+03:00
2026-03-10T15:30:00+03:00
в мире
иран
абу-даби
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56380/42/563804277_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_a7fc484d75e088165ae0381b6ef8adf9.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078379117.html
иран
абу-даби
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56380/42/563804277_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_16db2b83156b9278838b47be53f04452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, абу-даби, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Абу-Даби, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ

UKMTO сообщило об обстреле сухогруза в 66 км к северу от Абу-Даби

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкГород Абу-Даби в ОАЭ
Город Абу-Даби в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Город Абу-Даби в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об обстреле сухогруза в 66 километрах к северу от Абу-Даби.
«

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 36 километрах к северу от Абу-Даби, ОАЭ. Капитан судна сообщает, что в непосредственной близости от сухогруза произошел всплеск и громкий хлопок", - говорится в сообщении управления.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана
4 марта, 09:54
 
В миреИранАбу-ДабиСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала