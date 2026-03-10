https://ria.ru/20260310/sukhogruz-2079714708.html
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ - РИА Новости, 10.03.2026
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об обстреле сухогруза в 66 километрах к северу от Абу-Даби. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:29:00+03:00
2026-03-10T15:29:00+03:00
2026-03-10T15:30:00+03:00
в мире
иран
абу-даби
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56380/42/563804277_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_a7fc484d75e088165ae0381b6ef8adf9.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078379117.html
иран
абу-даби
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56380/42/563804277_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_16db2b83156b9278838b47be53f04452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, абу-даби, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Абу-Даби, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ
UKMTO сообщило об обстреле сухогруза в 66 км к северу от Абу-Даби
ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об обстреле сухогруза в 66 километрах к северу от Абу-Даби.
«
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 36 километрах к северу от Абу-Даби, ОАЭ. Капитан судна сообщает, что в непосредственной близости от сухогруза произошел всплеск и громкий хлопок", - говорится в сообщении управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.