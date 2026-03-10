Британские ВМС сообщили об обстреле сухогруза у берегов ОАЭ

ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об обстреле сухогруза в 66 километрах к северу от Абу-Даби.

« "UKMTO получило сообщение об инциденте в 36 километрах к северу от Абу-Даби, ОАЭ. Капитан судна сообщает, что в непосредственной близости от сухогруза произошел всплеск и громкий хлопок", - говорится в сообщении управления.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.