Жителя Краснодарского края осудили за вербовку в РДК*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Краснодарского края Андрея Пешкова, вербовавшего в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщил журналистам пресс-секретарь суда.

По его данным, в 2024-2025 годах Пешков отправил знакомому ссылку на канал "РДК"* и информацию, убеждая его вступить в ряды этой террористической организации. Кроме того, 14 июня 2025 года Пешков разместил комментарий, в котором поддерживал действиям "РДК"*.

"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.