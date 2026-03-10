Рейтинг@Mail.ru
17:36 10.03.2026
Жителя Краснодарского края осудили за вербовку в РДК*
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
Жителя Краснодарского края осудили за вербовку в РДК*

Жителя Краснодарского края осудили на десять лет за вербовку в РДК

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Краснодарского края Андрея Пешкова, вербовавшего в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, в 2024-2025 годах Пешков отправил знакомому ссылку на канал "РДК"* и информацию, убеждая его вступить в ряды этой террористической организации. Кроме того, 14 июня 2025 года Пешков разместил комментарий, в котором поддерживал действиям "РДК"*.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
