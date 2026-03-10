Мужчину осудили за призывы к разрушению ТЦ в Белгородской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил Максима Штукара к четырем годам колонии за призыв к разрушению торговых центров в Белгородской области и "насильственным действиям в отношении военнослужащих РФ в зоне проведения СВО", сообщил журналистам представитель суда.