Мужчину осудили за призывы к разрушению ТЦ в Белгородской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил Максима Штукара к четырем годам колонии за призыв к разрушению торговых центров в Белгородской области и "насильственным действиям в отношении военнослужащих РФ в зоне проведения СВО", сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, 28 мая 2024 года подсудимый, находясь в Севастополе, разместил под публикацией другого пользователя в интернете текст с призывами к разрушению торговых центров в Белгородской области. Восемнадцатого августа Штукар также опубликовал текст с призывами к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих РФ в зоне проведения СВО.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
