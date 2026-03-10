https://ria.ru/20260310/sud-2079737343.html
Жительницу Тверской области приговорили к колонии за оправдание терроризма
БЕЛГОРОД, 10 мар – РИА Новости. Суд приговорил 39-летнюю жительницу Тверской области к 6 годам колонии за комментарий, оправдывающий обстрел автоколонны в Курской области, и за призывы против безопасности государства, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным суда, в августе 2024 года женщина разместила в сообществе одного из мессенджеров комментарий, в котором оправдывала обстрел российской автоколонны в Курской области
. Также установлено, что в октябре 2022 года она опубликовала в одной из социальных сетей материалы с призывами мешать органам власти и должностным лицам выполнять обязанности по обеспечению безопасности.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма) и п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичный призыв к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)… Назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале
областной прокуратуры.
Кроме того, в сообщении уточняется, что женщине запрещено 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и ресурсов в сети интернет, а также назначен 1 год ограничения свободы.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.