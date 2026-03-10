Жительницу Тверской области приговорили к колонии за оправдание терроризма

БЕЛГОРОД, 10 мар – РИА Новости. Суд приговорил 39-летнюю жительницу Тверской области к 6 годам колонии за комментарий, оправдывающий обстрел автоколонны в Курской области, и за призывы против безопасности государства, сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, в сообщении уточняется, что женщине запрещено 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и ресурсов в сети интернет, а также назначен 1 год ограничения свободы.