Суд рассмотрит иск мэра Тулуна о защите чести к блогеру

ИРКУТСК, 10 мар - РИА Новости. Рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, где истцом выступает мэр Тулуна Михаил Гильдебрант, а ответчиком - блогер Артем Павлечко, продолжится 17 марта, сообщил РИА Новости представитель Тулунского городского суда.

Павлечко регулярно критикует на своих страницах в соцсетях мэра города, представителей администрации и думы, обвиняя власти в коррупции. В декабре 2025 года Гильдебрант подал в городской суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заседание состоялось 3 марта.

"Следующее заседание по рассмотрению дела о защите чести и достоинства, где истцом выступает Гильдебрант, а ответчиком Павлечко, назначено на 17 марта. Ранее оно рассматривалось, в процессе были истребованы дополнительные материалы", - сказал собеседник агентства.

В январе в соцсетях появились кадры, на которых видно, что в морге Тулуна на полу валяется бытовой мусор, окурки, на столах ржавые и перепачканные медицинские инструменты. Видео сопровождалось словами местных жителей о том, что, когда умерших много, тела сваливают на грязный пол. После публикации областная прокуратура организовала проверку.

Автором видео оказался Павлечко, о чем он в частности писал на своей странице во "ВКонтакте".