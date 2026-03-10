Рейтинг@Mail.ru
16:20 10.03.2026 (обновлено: 16:37 10.03.2026)
Суд рассмотрит иск мэра Тулуна о защите чести к блогеру
Суд рассмотрит иск мэра Тулуна о защите чести к блогеру
Блогер Артем Павлечко
Блогер Артем Павлечко. Архивное фото
ИРКУТСК, 10 мар - РИА Новости. Рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, где истцом выступает мэр Тулуна Михаил Гильдебрант, а ответчиком - блогер Артем Павлечко, продолжится 17 марта, сообщил РИА Новости представитель Тулунского городского суда.
Павлечко регулярно критикует на своих страницах в соцсетях мэра города, представителей администрации и думы, обвиняя власти в коррупции. В декабре 2025 года Гильдебрант подал в городской суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заседание состоялось 3 марта.
Мосгорсуд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года за реабилитацию нацизма
Мосгорсуд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года за реабилитацию нацизма
5 марта, 14:43
"Следующее заседание по рассмотрению дела о защите чести и достоинства, где истцом выступает Гильдебрант, а ответчиком Павлечко, назначено на 17 марта. Ранее оно рассматривалось, в процессе были истребованы дополнительные материалы", - сказал собеседник агентства.
В январе в соцсетях появились кадры, на которых видно, что в морге Тулуна на полу валяется бытовой мусор, окурки, на столах ржавые и перепачканные медицинские инструменты. Видео сопровождалось словами местных жителей о том, что, когда умерших много, тела сваливают на грязный пол. После публикации областная прокуратура организовала проверку.
Автором видео оказался Павлечко, о чем он в частности писал на своей странице во "ВКонтакте".
После публикации видео СУСК в феврале проинформировал о возбуждении в отношении блогера уголовного дела по части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). По версии следствия, мужчина распространил сведения о месте жительства врача. Эта информация является личной тайной и не может публиковаться без согласия человека.
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
6 марта, 10:26
 
Происшествия Тулун Россия
 
 
