Обвиняемый по делу об убийстве пасынка в Черняховске частично признал вину

На первом заседании суда прокурор Нина Мазур зачитала обвинение. Так, по ее словам, кроме убийства 1 февраля 2025 года следствием выявлено еще восемь фактов насилия над убитым ребенком и его 12-летней сестрой, супруги с сентября 2023 года по февраль 2025 года подвергали детей избиению, физическому и психическому насилию. Следователями установлен факт совместного избиения обоими обвиняемыми в сентябре 2023 года малолетнего пасынка ремнем, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими подручными предметами за непослушание, 12-летнюю девочку супруги также подвергали избиениям, говорится в обвинении. В январе 2025 года, по данным следствия, отчим с согласия жены за непослушание привязал пасынка веревкой к лестнице двухъярусной кровати.