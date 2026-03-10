Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый по делу об убийстве пасынка в Черняховске частично признал вину
13:53 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/sud-2079690049.html
Обвиняемый по делу об убийстве пасынка в Черняховске частично признал вину
2026-03-10T13:53:00+03:00
2026-03-10T13:53:00+03:00
происшествия
россия
черняховск
калининградский областной суд
россия
черняховск
происшествия, россия, черняховск, калининградский областной суд
Происшествия, Россия, Черняховск, Калининградский областной суд
КАЛИНИНГРАД, 10 мар – РИА Новости. Обвиняемый по делу об убийстве 7-летнего пасынка в Черняховске частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Калининградского областного суда.
Во вторник начался судебный процесс над отчимом убитого ребенка Сергеем Гамма и его женой, матерью мальчика Анастасией Гамма. В зависимости от роли и степени участия супруги обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
На первом заседании суда прокурор Нина Мазур зачитала обвинение. Так, по ее словам, кроме убийства 1 февраля 2025 года следствием выявлено еще восемь фактов насилия над убитым ребенком и его 12-летней сестрой, супруги с сентября 2023 года по февраль 2025 года подвергали детей избиению, физическому и психическому насилию. Следователями установлен факт совместного избиения обоими обвиняемыми в сентябре 2023 года малолетнего пасынка ремнем, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими подручными предметами за непослушание, 12-летнюю девочку супруги также подвергали избиениям, говорится в обвинении. В январе 2025 года, по данным следствия, отчим с согласия жены за непослушание привязал пасынка веревкой к лестнице двухъярусной кровати.
На первом судебном заседании Сергей Гамма признал вину частично. "Это не было умышленное убийство, у меня не было умысла ребенка убивать... Побои не носили систематический характер", - заявил Гамма.
Анастасия Гамма в свою очередь заявила, что мнение по поводу обвинения выскажет позже.
Судья Евгений Быков рассматривает дело в единоличном порядке, со стороны защиты присутствуют два адвоката.
Следующее заседание суда назначено на 16 марта.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим, находясь дома в городе Черняховске в состоянии наркотического опьянения, в ответ на отказ 7-летнего пасынка заниматься физическими упражнениями избил ребенка, нанеся ему не менее 35 ударов. При этом фигурант и его супруга по совместной договоренности не приняли каких-либо мер по оказанию ребенку медицинской помощи, что в итоге привело к его смерти через непродолжительное время. Обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска и выбросил в воду. При этом он убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.
Происшествия Россия Черняховск Калининградский областной суд
 
 
