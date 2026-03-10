Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 июня бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на строительство военных объектов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мерваезовой до 15 июня 2026 года", - огласила решение судья.

Заседание началась с того, что защита заявила несколько ходатайств. Адвокат Виктор Романов просил допустить к участию в деле близкую подругу в качестве общественного защитника.

Также адвокат заявил, что у его подзащитной обнаружили доброкачественные новообразования в груди, а также в лимфоузлах в подмышечных впадинах, но их происхождение установить не было возможности, в связи с чем защита попросила суд разрешить направить ее на медицинское обследование.

Кроме того, адвокат просил разрешить звонки родителям.

Суд отказал во всех тех ходатайствах, поскольку дело находится на стадии следствия, и данные вопросы относятся к компетенции следователя.

Сама Мерваезова просила отправить ее под домашний арест. Она рассказала, что ее вывозили из СИЗО на обследование в больницу при " Матросской тишине ", однако "стекла с моими анализами потерялись", а в условиях ареста нет возможности провести ей полноценное обследование.

Ее адвокат настаивал на переводе под домашний арест, поскольку в условиях СИЗО здоровье может быть "непоправимо испорчено".

Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которую в 2022 году переименовали в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").

По версии следствия, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб от ее действий составил 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.

По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.