https://ria.ru/20260310/sud-2079689822.html
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой - РИА Новости, 10.03.2026
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 июня бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:52:00+03:00
2026-03-10T13:52:00+03:00
2026-03-10T13:52:00+03:00
происшествия
москва
донецкая народная республика
матросская тишина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_264:222:1180:737_1920x0_80_0_0_b5197fffcf321c6be6bf339031493e4e.jpg
https://ria.ru/20260310/sud-2079682661.html
https://ria.ru/20260310/batrutdinov-2079670152.html
https://ria.ru/20260310/sud-2079653674.html
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f0a617794f610789c76a68f3a5343f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, донецкая народная республика, матросская тишина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Матросская тишина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой
Суд в Москве продлил до 15 июня арест экс-замминистра по строительству ДНР
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 июня бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на строительство военных объектов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мерваезовой до 15 июня 2026 года", - огласила решение судья.
Заседание началась с того, что защита заявила несколько ходатайств. Адвокат Виктор Романов просил допустить к участию в деле близкую подругу в качестве общественного защитника.
Также адвокат заявил, что у его подзащитной обнаружили доброкачественные новообразования в груди, а также в лимфоузлах в подмышечных впадинах, но их происхождение установить не было возможности, в связи с чем защита попросила суд разрешить направить ее на медицинское обследование.
Кроме того, адвокат просил разрешить звонки родителям.
Суд отказал во всех тех ходатайствах, поскольку дело находится на стадии следствия, и данные вопросы относятся к компетенции следователя.
Сама Мерваезова просила отправить ее под домашний арест. Она рассказала, что ее вывозили из СИЗО на обследование в больницу при "Матросской тишине
", однако "стекла с моими анализами потерялись", а в условиях ареста нет возможности провести ей полноценное обследование.
Ее адвокат настаивал на переводе под домашний арест, поскольку в условиях СИЗО здоровье может быть "непоправимо испорчено".
Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которую в 2022 году переименовали в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
По версии следствия, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб от ее действий составил 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.
По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
Потерпевшими признали около пяти организаций и Минобороны РФ
.