Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой - РИА Новости, 10.03.2026
13:52 10.03.2026
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой - РИА Новости, 10.03.2026
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 июня бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:52:00+03:00
2026-03-10T13:52:00+03:00
происшествия
москва
донецкая народная республика
матросская тишина
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
донецкая народная республика
происшествия, москва, донецкая народная республика, матросская тишина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Матросская тишина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР Мерваезовой

Суд в Москве продлил до 15 июня арест экс-замминистра по строительству ДНР

© Фото : Минстрой ДНРЮлия Мерваезова
Юлия Мерваезова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Минстрой ДНР
Юлия Мерваезова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 июня бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на строительство военных объектов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мерваезовой до 15 июня 2026 года", - огласила решение судья.
Заседание началась с того, что защита заявила несколько ходатайств. Адвокат Виктор Романов просил допустить к участию в деле близкую подругу в качестве общественного защитника.
Также адвокат заявил, что у его подзащитной обнаружили доброкачественные новообразования в груди, а также в лимфоузлах в подмышечных впадинах, но их происхождение установить не было возможности, в связи с чем защита попросила суд разрешить направить ее на медицинское обследование.
Кроме того, адвокат просил разрешить звонки родителям.
Суд отказал во всех тех ходатайствах, поскольку дело находится на стадии следствия, и данные вопросы относятся к компетенции следователя.
Сама Мерваезова просила отправить ее под домашний арест. Она рассказала, что ее вывозили из СИЗО на обследование в больницу при "Матросской тишине", однако "стекла с моими анализами потерялись", а в условиях ареста нет возможности провести ей полноценное обследование.
Ее адвокат настаивал на переводе под домашний арест, поскольку в условиях СИЗО здоровье может быть "непоправимо испорчено".
Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которую в 2022 году переименовали в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
По версии следствия, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб от ее действий составил 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.
По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
Потерпевшими признали около пяти организаций и Минобороны РФ.
