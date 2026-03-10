Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за нарушение закона об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала.

Протокол был составлен за производство руководителем или членом общественного объединения, включенного в реестр иноагентов, материалов без иноагентской плашки. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.