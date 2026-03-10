https://ria.ru/20260310/sud-2079677938.html
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2026
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за нарушение закона об иностранных агентах, передает корреспондент РИА РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:08:00+03:00
2026-03-10T13:08:00+03:00
2026-03-10T13:08:00+03:00
россия
москва
юкос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:318:4896:3072_1920x0_80_0_0_38d802772ab50966c3057b7f2c0c6423.jpg
https://ria.ru/20260302/hodorkovskij-2077916943.html
https://ria.ru/20260304/inoagent-2078349814.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_e551da0abf269384a57bef7f254d1648.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, юкос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, ЮКОС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
РИА Новости: суд оштрафовал Ходорковского за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за нарушение закона об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Суд остановил признать виновным… Назначить административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Протокол был составлен за производство руководителем или членом общественного объединения, включенного в реестр иноагентов, материалов без иноагентской плашки. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что дело в отношении заочно арестованного Ходорковского* о фейках о Вооруженных силах РФ
направлено в суд Москвы
для рассмотрения. По данным следствия, в сентябре 2022 и июле 2024 годов Ходорковский*, находясь за пределами РФ, разместил на странице в соцсети публикации, содержащие фейки о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе СВО.
В октябре 2025 года ФСБ
России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, а в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.