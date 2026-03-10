Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2026
13:08 10.03.2026
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2026
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за нарушение закона об иностранных агентах, передает корреспондент РИА РИА Новости, 10.03.2026
россия, москва, юкос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, ЮКОС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах

РИА Новости: суд оштрафовал Ходорковского за нарушение закона об иноагентах

© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский* в Киеве
Михаил Ходорковский* в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / David Azia
Михаил Ходорковский* в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за нарушение закона об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Суд остановил признать виновным… Назначить административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский. 2010 год - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Появились подробности о деятельности "АКР"* Ходорковского**
2 марта, 15:16
Протокол был составлен за производство руководителем или членом общественного объединения, включенного в реестр иноагентов, материалов без иноагентской плашки. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что дело в отношении заочно арестованного Ходорковского* о фейках о Вооруженных силах РФ направлено в суд Москвы для рассмотрения. По данным следствия, в сентябре 2022 и июле 2024 годов Ходорковский*, находясь за пределами РФ, разместил на странице в соцсети публикации, содержащие фейки о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе СВО.
В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, а в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
4 марта, 05:03
 
РоссияМоскваЮКОСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
