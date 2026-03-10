Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/sud-2079653674.html
Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей
Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2026
Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей
Пресненский суд Москвы в апреле рассмотрит иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:39:00+03:00
2026-03-10T11:39:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
алла пугачева
екатерина гордеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:272:2675:1777_1920x0_80_0_0_ff4ba2b446114f05cdc8217a31eb95c3.jpg
https://ria.ru/20260224/pugacheva-2076395849.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:22:2675:2028_1920x0_80_0_0_c66d0ead99fbd5fc336962403a8b7dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), алла пугачева, екатерина гордеева
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Алла Пугачева, Екатерина Гордеева
Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей

РИА Новости: суд рассмотрит иск общественника Бородина к Пугачевой на 5 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в апреле рассмотрит иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой на 5 миллионов рублей компенсации морального вреда из-за её интервью, сообщил РИА Новости адвокат Бородина Никита Некрасов.
"Судебное заседание назначено на 22 апреля", - сказал адвокат.
Во вторник состоялась беседа по иску. Бородин рассказал РИА Новости, что причиной для подачи иска к Пугачевой стало интервью журналистке Екатерине Гордеевой*, в котором певица оскорбительно высказалась в его адрес, а также негативно отозвалась о специальной военной операции. Таким образом, истец потребовал от певицы компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей. По его словам, все средства будут направлены на нужды СВО.
Ранее заявление Бородина столичный суд оставлял без движения, так как не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ).
До этого Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.
* Признана иностранным агентом в России
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Продюсер рассказал, когда Алла Пугачева может приехать в Россию
24 февраля, 13:55
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Алла ПугачеваЕкатерина Гордеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала