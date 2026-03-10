Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в апреле рассмотрит иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой на 5 миллионов рублей компенсации морального вреда из-за её интервью, сообщил РИА Новости адвокат Бородина Никита Некрасов.

Ранее заявление Бородина столичный суд оставлял без движения, так как не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ).