Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей
Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2026
Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой на пять миллионов рублей
2026-03-10T11:39:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в апреле рассмотрит иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой на 5 миллионов рублей компенсации морального вреда из-за её интервью, сообщил РИА Новости адвокат Бородина Никита Некрасов.
"Судебное заседание назначено на 22 апреля", - сказал адвокат.
Во вторник состоялась беседа по иску. Бородин рассказал РИА Новости, что причиной для подачи иска к Пугачевой
стало интервью журналистке Екатерине Гордеевой
*, в котором певица оскорбительно высказалась в его адрес, а также негативно отозвалась о специальной военной операции. Таким образом, истец потребовал от певицы компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей. По его словам, все средства будут направлены на нужды СВО.
Ранее заявление Бородина столичный суд оставлял без движения, так как не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ).
До этого Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья
, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.
* Признана иностранным агентом в России