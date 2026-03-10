Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедово государству
11:19 10.03.2026 (обновлено: 12:36 10.03.2026)
Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедово государству
Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедово государству
россия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), израиль, дмитрий каменщик, владимир попов, десятый арбитражный апелляционный суд, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Израиль, Дмитрий Каменщик, Владимир Попов, Десятый арбитражный апелляционный суд, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский герб в зале Верховного суда
Российский герб в зале Верховного суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Коллегия по экономическим спорам Верховного суда отклонила кассационную жалобу экс-бенефициара Домодедово Дмитрия Каменщика на судебные акты о передаче аэропорта в собственность государства.
"Решение арбитражного суда Московской области, <...> постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, <...> постановление арбитражного суда Московского округа <...> оставить без изменения, кассационную жалобу <...> без удовлетворения", — огласил резолютивную часть определения председательствующий судья Владимир Попов.
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Закрытия аэропорта "Домодедово" не будет, заявил глава "Шереметьево"
11 февраля, 10:05
Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пригласили в зал только во время оглашения решения.
В январе прошлого года Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, другому экс-бенефициару Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с активами группы с 2016 года. ГП потребовала также обратить ООО "ДМЕ Холдинг" в доход государства.
Как отмечалось в документе, прокуроры выявили противоправную деятельность Каменщика и Когана, которые имеют другие гражданства, по незаконному установлению контроля над российскими стратегическими предприятиями.
Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области полностью изъял доли ООО "ДМЕ Холдинг". С 2024 года компания владела активами аэропорта Домодедово. Суды высшей инстанции оставили решение без изменения.
Аукцион по продаже аэропорта прошел в январе этого года, победителем стала дочерняя структура Шереметьево ООО "Перспектива", которая предложила за него 66,1 миллиарда рублей.
Здание аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ФАС отклонила жалобу на организацию торгов по продаже "Домодедово"
5 февраля, 17:55
 
Россия Домодедово (аэропорт) Московская область (Подмосковье) Израиль Дмитрий Каменщик Владимир Попов Десятый арбитражный апелляционный суд Генеральная прокуратура РФ Происшествия
 
 
