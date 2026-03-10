Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедово государству

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Коллегия по экономическим спорам Верховного суда отклонила кассационную жалобу экс-бенефициара Домодедово Дмитрия Каменщика на судебные акты о передаче аэропорта в собственность государства.

Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пригласили в зал только во время оглашения решения.

В январе прошлого года Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, другому экс-бенефициару Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с активами группы с 2016 года. ГП потребовала также обратить ООО "ДМЕ Холдинг" в доход государства.

Как отмечалось в документе, прокуроры выявили противоправную деятельность Каменщика и Когана, которые имеют другие гражданства , по незаконному установлению контроля над российскими стратегическими предприятиями.

Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области полностью изъял доли ООО "ДМЕ Холдинг". С 2024 года компания владела активами аэропорта Домодедово. Суды высшей инстанции оставили решение без изменения.