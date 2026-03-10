https://ria.ru/20260310/sud-2079648462.html
Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедово государству
10.03.2026
Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедово государству
Коллегия по экономическим спорам Верховного суда отклонила кассационную жалобу экс-бенефициара Домодедово Дмитрия Каменщика на судебные акты о передаче... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:19:00+03:00
2026-03-10T11:19:00+03:00
2026-03-10T12:36:00+03:00
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Коллегия по экономическим спорам Верховного суда отклонила кассационную жалобу экс-бенефициара Домодедово Дмитрия Каменщика на судебные акты о передаче аэропорта в собственность государства.
"Решение арбитражного суда Московской области
, <...> постановление Десятого арбитражного апелляционного суда
, <...> постановление арбитражного суда Московского округа <...> оставить без изменения, кассационную жалобу <...> без удовлетворения", — огласил резолютивную часть определения председательствующий судья Владимир Попов
.
Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пригласили в зал только во время оглашения решения.
В январе прошлого года Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, другому экс-бенефициару Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с активами группы с 2016 года. ГП потребовала также обратить ООО "ДМЕ Холдинг" в доход государства.
Как отмечалось в документе, прокуроры выявили противоправную деятельность Каменщика и Когана, которые имеют другие гражданства, по незаконному установлению контроля над российскими стратегическими предприятиями.
Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области полностью изъял доли ООО "ДМЕ Холдинг". С 2024 года компания владела активами аэропорта Домодедово. Суды высшей инстанции оставили решение без изменения.
Аукцион по продаже аэропорта прошел в январе этого года, победителем стала дочерняя структура Шереметьево
ООО "Перспектива
", которая предложила за него 66,1 миллиарда рублей.