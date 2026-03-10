Суд в Москве огласит приговор экс-главе Росалкогольрегулирования 13 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы 13 марта огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну по делу о выводе средств из обанкротившегося ОФК-банка, сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора Чуяну назначена на 13 марта в 10.30", - сказал собеседник агентства.
В прениях сторон прокурор просил приговорить Чуяна к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33 миллиона 122 тысячи рублей, писала газета "Коммерсант". Защита Чуяна отказалась от комментариев.
Чуян был арестован заочно в 2018 году обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, он с подельником организовал вывод средств из "ОФК банка". Сейчас Чуян находится в розыске.
Минюст Черногории в октябре 2021 года сообщал, что получил от российской стороны запрос на выдачу Чуяна, и передал документы в Высший суд в Подгорице.
Чуян был задержан. Однако в ходе рассмотрения выяснилось, что он сменил фамилию на Левин, получил украинский паспорт и попросил политического убежища, власти в Черногории отказали Генпрокуратуре РФ в его выдаче.
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. Как ранее сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.