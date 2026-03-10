Суд в Москве огласит приговор экс-главе Росалкогольрегулирования 13 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы 13 марта огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну по делу о выводе средств из обанкротившегося ОФК-банка, сообщили РИА Новости в суде.

В прениях сторон прокурор просил приговорить Чуяна к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33 миллиона 122 тысячи рублей, писала газета "Коммерсант". Защита Чуяна отказалась от комментариев.

Чуян был арестован заочно в 2018 году обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, он с подельником организовал вывод средств из "ОФК банка". Сейчас Чуян находится в розыске.