Суд заблокировал сайты по продаже "рамок-перевертышей" для скрытия номеров

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке интернет-ресурсов, на которых продавались устройства для скрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации - "рамки-перевертыши", сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как установила проверка Перовской межрайонной прокуратуры, на сайтах в свободном доступе размещались объявления о продаже так называемых "рамок-перевертышей" и накладок на номера. Вход на ресурсы не требовал регистрации, ознакомиться с предложением мог любой пользователь.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобная информация формирует у водителей чувство безнаказанности и провоцирует нарушения ПДД. "Свободный доступ к сведениям о покупке устройств, скрывающих госномера, способствует формированию мнения о возможности управлять автомобилем в нарушение правил безнаказанно, ведет к ДТП и подрывает авторитет госвласти", — отмечается в документах.