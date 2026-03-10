Нормальность как сенсация: страна, у которой все в порядке

Есть стадный информационный инстинкт — это когда стараются сконцентрировать внимание аудитории на том, где и у кого все очень плохо. И вот сейчас идет эта всемирная перекличка: у Ближнего Востока очевидный кошмар, но он же — и у США, а о Европе и говорить нечего. Ну а когда у кого-то все нормально, то это же не сенсация — такое можно и не заметить.

Нынешние две сессии китайских парламентских структур в полном составе в категорию сенсаций и ужастиков не просто не вписываются, а бросают информационный вызов своей нормальностью и оптимизмом. Весь мир готовится к шоку — нефть по 100 долларов за бочку и перекрытие транспортных маршрутов уже стали фактом. А китайское руководство принимает план на пятилетку (2026-2030) и на предстоящий год с уверенным оптимизмом. В ответ одни прячут голову под подушку со словами "все врут, проклятые", а другие смотрят и видят: и ведь действительно у КНР все может быть отлично.

Если коротко, то намечен ежегодный рост экономики в течение пяти лет на четыре-пять процентов. Если более пространно, то дело давно не в этих цифрах: уже несколько лет страна плавно переходит от рекордов роста к рекордам качества жизни. И нынешние события никоим образом не поменяли этих планов. А еще Китай движется — и не первый год — от развития с опорой на внешние рынки к опоре на свое, домашнее потребление. Собственно, общая эта стратегия никак не поменялась на нынешней сессии, наоборот — получается, что власти страны заранее и вовремя подготовились к происходящему сегодня.

Как на это реагирует внешний мир? Ну, например, CNN полагает , что Китай показывает миру, как он выиграет будущее: в предыдущие пять лет руководство страны форсированно, почти в военном режиме культивировало разнообразные инновации, но в следующие пять лет намерено использовать плоды достигнутого в этой сфере для трансформации экономики — и для перемен по части места страны в мире.

А что, это очень точная краткая формула сути стратегии Пекина, в том числе четко обозначенной на двойной сессии. Что же касается места в мире, то, вообще-то, КНР уже более десяти лет как первая мировая экономика по одной системе подсчетов и вторая — по другой. Но и это не предел. Надо еще посмотреть, в каком виде из нынешнего кризиса вылезут США и европейцы, а вот намеченное Пекином вызывает доверие — эти смогут не только удержаться на вершине рейтингов, а еще и оттеснить догоняющих на пару корпусов назад.

Ну а дальше в упомянутом материале CNN все как положено — стон и вопль: и вот эти свои успехи в тандеме с авторитаризмом китайцы будут экспортировать по всему миру! Ребята, а напомните, что и куда вы экспортируете? В том числе прямо в данный момент?

Или — голос из-под подушки — насчет слабостей нынешней модели: нет, все-таки у вас, китайцев, слабоват внутренний спрос, а еще плохо с рождаемостью, то есть пенсионеры будут бременем налегать на бюджет и на общество в целом.

Что ж, вернемся к разговору о шоках: каким образом китайская держава хочет — и может — компенсировать любые потери на внешнем контуре (а они, конечно же, будут)? Насколько реалистичны эти планы? И поверят ли в них, скажем так, нейтральные страны и игроки, перед которыми стоит выбор — с кем в этом мире иметь дело в ближайшие месяцы и годы?

Вот несколько полезных подробностей из моря фактов и комментариев по ходу нынешних двух сессий (кстати, основные события там уже завершены, можно делать выводы).

Первое: в прошлом году внутреннее потребление как драйвер экономики обеспечило 52 процента ее роста, причем доля этого фактора выросла на пять процентов и продолжает расти. Это не значит, что страна зависима от внешних рынков на 48 процентов. Тут другой показатель, он говорит именно и только о приросте, а не о функционировании экономики в целом.

Второе: в очередной раз напомним, что по итогам прошлого года Китай отбился от таможенно-пошлинной атаки США. Потери объема экспорта на американский рынок оказались компенсированы на других рынках. В итоге в торговой войне стороны находятся в стадии перемирия. Остается дождаться, что будет ближе к 31 марта — поедет ли в Китай Дональд Трамп или ему будет сильно не до того. Эту ситуацию отслеживают все прочие страны и делают выводы.

Третье: Китаю надоело быть "всего лишь" всемирной фабрикой, теперь, после инновационного рывка прошлой пятилетки, задача в том, чтобы быть главным в мире поставщиком технологий и ноу-хау. Собственно, этот переход уже давно происходит.

Четвертое: как обеспечить рост внутреннего потребления? А "всего-то" надо, чтобы люди жили лучше и зарабатывали больше. Теперь посмотрите на детали новых планов: ну, например, намечается создать до 12 миллионов новых рабочих мест в городах. Сельские реформы — это отдельно, там планируется "новая урбанизация".

Пятое: что там с демографией и старением населения, то есть якобы бременем на молодых? А как насчет формирования "серебряной экономики", когда старшее поколение лучше живет и больше тратит? Это вообще новая тема, требующая отдельного разговора. Но главное тут, что речь об уже идущих процессах.

Шестое и далеко не последнее: есть экспорт технологий, а есть экспорт стиля жизни. Он прибылен. В КНР заметили , что во множестве стран возникла жадная мода на китайский стиль жизни, моду и гламур (и — плачь, Франция, рыдай, Италия). Мудрые люди тут добавляют: вообще-то, Срединная империя столетиями была экспортером предметов роскоши, вот хотя бы фарфора. И прошлое это сейчас возвращается.