Ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%
Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% — последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T02:22:00+03:00
2026-03-10T02:22:00+03:00
2026-03-10T06:03:00+03:00
2026
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% — последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА Новости по данным индекса "Финуслуг".
Так, на 6 марта средняя доходность трехмесячных вкладов составила 13,99% — ниже 14% она опустилась впервые с середины декабря 2023 года.
В то же время ставки по депозитам на срок до шести месяцев у 50 крупнейших российских банков сократились до 13,75%, а на год — до 12,67%. Оба значения сейчас находятся на наименьшем уровне с середины декабря 2023 года.
ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку шестой раз подряд — до 15,5% годовых.