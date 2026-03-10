Рейтинг@Mail.ru
Ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%
02:22 10.03.2026 (обновлено: 06:03 10.03.2026)
Ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%
Ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%
Ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% — последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА Новости по данным индекса "Финуслуг".
Так, на 6 марта средняя доходность трехмесячных вкладов составила 13,99% — ниже 14% она опустилась впервые с середины декабря 2023 года.
В то же время ставки по депозитам на срок до шести месяцев у 50 крупнейших российских банков сократились до 13,75%, а на год — до 12,67%. Оба значения сейчас находятся на наименьшем уровне с середины декабря 2023 года.
ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку шестой раз подряд — до 15,5% годовых.
Ключевая ставка Банка России 13 февраля 2026
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 февраля, 13:48
 
ЭкономикаРоссия
 
 
