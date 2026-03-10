Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/stavka-2079794366.html
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки - РИА Новости, 10.03.2026
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки
Ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов, до 15%, по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 20 марта, заявил директор департамента операций на... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:17:00+03:00
2026-03-10T20:17:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
https://ria.ru/20260306/tsb-2078973524.html
https://ria.ru/20260305/bank-2078764367.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ближний восток
Экономика, Россия, Ближний Восток
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки

Эксперт "Русского Стандарта" Тимошенко: ключевая ставка может снизиться до 15%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов, до 15%, по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 20 марта, заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко информационному порталу РИАМО.
"В качестве базового сценария мы ожидаем снижение ставки на очередные 50 б.п. до 15,00%", - сказал он.
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
6 марта, 12:36
Кроме того, эксперт обращает внимание на технический, но важный нюанс: национальная валюта в текущий момент осталась без поддержки со стороны валютных операций в рамках бюджетного правила.
При этом, по словам эксперта, существует ряд факторов, способных повлиять на решение регулятора. Главным источником неопределенности выступает геополитическая ситуация, в частности эскалация конфликта на Ближнем Востоке, последствия которой для роста инфляции в РФ пока сложно прогнозировать.
"Этот факт, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте", - отметил Тимошенко.
Эксперт также прокомментировал ситуацию на рынке кредитования и сбережений. Ставки по депозитам и кредитам уже скорректировались в сторону снижения. В случае дальнейшего уменьшения ключевой ставки они могут последовать за ней, хотя и с поправкой на конкурентную среду.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЦБ хочет, чтобы все банки могли предоставлять свои услуги на маркетплейсах
5 марта, 15:14
 
ЭкономикаРоссияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала