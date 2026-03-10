https://ria.ru/20260310/stavka-2079794366.html
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки - РИА Новости, 10.03.2026
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки
Ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов, до 15%, по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 20 марта, заявил директор департамента операций на... РИА Новости, 10.03.2026
экономика
россия
ближний восток
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки
Эксперт "Русского Стандарта" Тимошенко: ключевая ставка может снизиться до 15%
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов, до 15%, по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 20 марта, заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко информационному порталу РИАМО
.
"В качестве базового сценария мы ожидаем снижение ставки на очередные 50 б.п. до 15,00%", - сказал он.
Кроме того, эксперт обращает внимание на технический, но важный нюанс: национальная валюта в текущий момент осталась без поддержки со стороны валютных операций в рамках бюджетного правила.
При этом, по словам эксперта, существует ряд факторов, способных повлиять на решение регулятора. Главным источником неопределенности выступает геополитическая ситуация, в частности эскалация конфликта на Ближнем Востоке
, последствия которой для роста инфляции в РФ
пока сложно прогнозировать.
"Этот факт, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте", - отметил Тимошенко.
Эксперт также прокомментировал ситуацию на рынке кредитования и сбережений. Ставки по депозитам и кредитам уже скорректировались в сторону снижения. В случае дальнейшего уменьшения ключевой ставки они могут последовать за ней, хотя и с поправкой на конкурентную среду.