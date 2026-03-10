Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме не могут подтвердить данные о 150 раненых военных США
23:47 10.03.2026
В Белом доме не могут подтвердить данные о 150 раненых военных США
В Белом доме не могут подтвердить данные о 150 раненых военных США
в мире
иран
сша
израиль
каролин левитт
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, каролин левитт, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Каролин Левитт, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Сообщения в СМИ о 150 пострадавших в ходе операции против Ирана американских военных примерно соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно находится в пределах этого диапазона, но для получения точных данных о количестве раненых и пострадавших на данный момент я бы посоветовала вам обратиться в Пентагон", - сказала Левитт на брифинге.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф
Вчера, 18:48
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждало, что в ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили уже 150 американских военных. При этом в КСИР заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
Вчера, 22:52
 
