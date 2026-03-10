https://ria.ru/20260310/ssha-2079819227.html
В Белом доме не могут подтвердить данные о 150 раненых военных США
В Белом доме не могут подтвердить данные о 150 раненых военных США
Сообщения в СМИ о 150 пострадавших в ходе операции против Ирана американских военных примерно соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:47:00+03:00
