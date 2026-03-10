https://ria.ru/20260310/ssha-2079814677.html
Белый дом назвал спекуляциями сообщения о виновных в ударе по школе в Иране
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала спекуляциями сообщения в СМИ о том, кто может нести ответственность за удар по школе для девочек в иранском... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
каролин левитт
аббас аракчи
министерство обороны сша
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, каролин левитт, аббас аракчи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
Белый дом назвал спекуляциями сообщения о виновных в ударе по школе в Иране
Левитт: в СМИ спекулируют о том, кто ответственный за удар по школе в Иране