Белый дом назвал спекуляциями сообщения о виновных в ударе по школе в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
23:02 10.03.2026
Белый дом назвал спекуляциями сообщения о виновных в ударе по школе в Иране
Белый дом назвал спекуляциями сообщения о виновных в ударе по школе в Иране
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала спекуляциями сообщения в СМИ о том, кто может нести ответственность за удар по школе для девочек в иранском...
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
каролин левитт
аббас аракчи
министерство обороны сша
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, каролин левитт, аббас аракчи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Белый дом назвал спекуляциями сообщения о виновных в ударе по школе в Иране

Левитт: в СМИ спекулируют о том, кто ответственный за удар по школе в Иране

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала спекуляциями сообщения в СМИ о том, кто может нести ответственность за удар по школе для девочек в иранском Минабе.
"Я знаю, что в СМИ было много спекуляций на тему того, кто может быть ответственным за это", - сказала Левитт на брифинге.
При этом она не стала комментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что Иран владеет ракетами Tоmahawk.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране
