Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что пока у администрации нет объявлений о снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран, о... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
каролин левитт
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
В мире, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
