В США заявили, что обсуждают снятие санкций с нефтяных секторов ряда стран

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вопрос снятия американских санкций с нефтяных секторов ряда стран продолжает обсуждаться в администрации президента США Дональда Трампа.
"Я знаю, что это вопрос, который министерство финансов и энергетическая команда президента продолжают обсуждать, и что они в конечном счете проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения. На сегодня у меня нет для вас никаких объявлений о новых санкциях или снятии санкций", - сказала Левитт журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки.