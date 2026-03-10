США не сопровождали танкеры в Ормузском проливе, подтвердила Левитт

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Американские военные пока еще не приступили к сопровождению судов в Ормузском проливе на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ранее во вторник глава минэнерго США Крис Райт удалил свой пост в соцсети X о сопровождении танкера в Ормузском проливе. Публикация о действиях американских ВМС была стерта без объяснения причин спустя полчаса после появления.