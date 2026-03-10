США не сопровождали танкеры в Ормузском проливе, подтвердила Левитт

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Американские военные пока еще не приступили к сопровождению судов в Ормузском проливе на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я могу подтвердить, что на данный момент ВМС США не сопровождали танкер или иное судно (в Ормузском проливе – ред.). Тем не менее, такая возможность, безусловно, рассматривается, и президент (США Дональд Трамп – ред.) заявил, что обязательно воспользуется ею, если и когда это потребуется в подходящий момент", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Ранее во вторник глава минэнерго США Крис Райт удалил свой пост в соцсети X о сопровождении танкера в Ормузском проливе. Публикация о действиях американских ВМС была стерта без объяснения причин спустя полчаса после появления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.