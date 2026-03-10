Рейтинг@Mail.ru
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
21:33 10.03.2026 (обновлено: 21:35 10.03.2026)
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что операция США против Ирана закончится только тогда, когда президент Штатов Дональд Трамп решит, что ее... РИА Новости, 10.03.2026
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что операция США против Ирана закончится только тогда, когда президент Штатов Дональд Трамп решит, что ее цели достигнуты.
"В конечном счёте операции завершатся тогда, когда верховный главнокомандующий решит, что военные цели полностью достигнуты", - сказала Левитт журналистам.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США не сопровождали танкеры в Ормузском проливе, подтвердила Левитт
