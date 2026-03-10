https://ria.ru/20260310/ssha-2079803145.html
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что операция США против Ирана закончится только тогда, когда президент Штатов Дональд Трамп решит, что ее... РИА Новости, 10.03.2026
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана
Левитт: операция США против Ирана закончится тогда, когда решит Трамп