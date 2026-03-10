США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив, утверждает Райт

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Военно-морские силы США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, утверждает глава американского минэнерго Крис Райт.
"ВМС США успешно провели нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки", - написал министр в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.