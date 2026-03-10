СМИ: Уиткофф и Кушнер пытаются перенести подход по Газе на другие конфликты

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер пытаются перенести подход по урегулированию конфликта в секторе Газа на другие конфликты, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"( Уиткофф Кушнер - ред.) пытаются применить работающие (в урегулировании конфликта в Газе - ред.) подходы на другие конфликты. И, очевидно, им приходится адаптировать их, учитывая личности и динамику", - заявил изданию неназванный представитель американской администрации.

Издание подчеркивает, что во всех случаях применяется подход, схожий с заключением "бизнес-сделки".

Источники сообщили газете, что небольшой состав команды, занимающейся урегулированием конфликтов, предотвращает утечки информации. Кроме того, собеседники издания опровергли предположения о том, что Уиткофф и Кушнер не привлекают к своей работе экспертов в соответствующих областях.

Отмечается, что сотрудники Совета национальной безопасности работали над переговорами между Израилем и палестинским движением ХАМАС , а представители госдепартамента участвуют в переговорах по украинскому конфликту. По словам собеседника газеты, в вопросе переговоров по Ирану Уиткофф и Кушнер консультировались с экспертами ЦРУ , министерства обороны и госдепом по ядерным вопросам.

"Мы всегда консультируемся с (госсекретарем - ред.) Марко (Рубио - ред.) и его командой, а также с (заместителем советника по национальной безопасности - ред.) Робертом Габриэлем относительно того, какая команда в правительстве лучше всего подходит для поддержки этих усилий", - заявил один из источников.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете положительно высказался о работе Уиткоффа и Кушнера.

"Я думаю, они отлично справляются со своей работой", - отметил он.