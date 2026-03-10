https://ria.ru/20260310/ssha-2079706514.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер пытаются перенести подход по Газе на другие конфликты
СМИ: Уиткофф и Кушнер пытаются перенести подход по Газе на другие конфликты
СМИ: Уиткофф и Кушнер пытаются перенести подход по Газе на другие конфликты
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер пытаются перенести подход по урегулированию конфликта в секторе Газа на другие конфликты, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"(Уиткофф
и Кушнер
- ред.) пытаются применить работающие (в урегулировании конфликта в Газе - ред.) подходы на другие конфликты. И, очевидно, им приходится адаптировать их, учитывая личности и динамику", - заявил изданию неназванный представитель американской администрации.
Издание подчеркивает, что во всех случаях применяется подход, схожий с заключением "бизнес-сделки".
Источники сообщили газете, что небольшой состав команды, занимающейся урегулированием конфликтов, предотвращает утечки информации. Кроме того, собеседники издания опровергли предположения о том, что Уиткофф и Кушнер не привлекают к своей работе экспертов в соответствующих областях.
Отмечается, что сотрудники Совета национальной безопасности работали над переговорами между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
, а представители госдепартамента участвуют в переговорах по украинскому конфликту. По словам собеседника газеты, в вопросе переговоров по Ирану
Уиткофф и Кушнер консультировались с экспертами ЦРУ
, министерства обороны и госдепом по ядерным вопросам.
"Мы всегда консультируемся с (госсекретарем - ред.) Марко (Рубио - ред.) и его командой, а также с (заместителем советника по национальной безопасности - ред.) Робертом Габриэлем относительно того, какая команда в правительстве лучше всего подходит для поддержки этих усилий", - заявил один из источников.
Президент США Дональд Трамп
в интервью газете положительно высказался о работе Уиткоффа и Кушнера.
"Я думаю, они отлично справляются со своей работой", - отметил он.
Ранее Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты работают над соглашением по завершению конфликта на Украине
, чтобы положить ему конец "раз и навсегда" и ожидают нового прогресса в ближайшие недели.