США ранее отказывались от украинской технологии борьбы с дронами, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Администрация США в 2025 году отклонила предложение Украины передать технологии борьбы с иранскими ударными беспилотниками, однако недавно изменила позицию на фоне масштабных атак таких дронов в ходе конфликта с Ираном, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, около семи месяцев назад украинские представители предложили Вашингтону свои решения по перехвату беспилотников типа Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения. Киев даже подготовил презентацию для американских чиновников, где утверждалось, что такие технологии могут защитить базы США и их союзников на Ближнем Востоке.
Как пишет Axios, предложение обсуждалось на закрытой встрече в Белом доме 18 августа, где Владимир Зеленский представил план создания "центров борьбы с дронами" в Турции, Иордании и странах Персидского залива рядом с американскими базами.
В публикации отмечается, что иранские беспилотники Shahed используются Тегераном и стоят значительно дешевле ракет-перехватчиков, что делает их эффективным средством атаки. По данным Axios, такие дроны уже связаны с гибелью семи американских военнослужащих в ходе нынешнего конфликта.
На прошлой неделе США официально обратились к Киеву за помощью в сфере противодействия беспилотникам, отмечает издание. При этом в Белом доме утверждают, что американские военные заранее готовились к возможным ответным действиям Ирана и успешно отражают большинство атак.