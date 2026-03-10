Рейтинг@Mail.ru
США ранее отказывались от украинской технологии борьбы с дронами, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
13:59 10.03.2026
США ранее отказывались от украинской технологии борьбы с дронами, пишут СМИ
США ранее отказывались от украинской технологии борьбы с дронами, пишут СМИ
Администрация США в 2025 году отклонила предложение Украины передать технологии борьбы с иранскими ударными беспилотниками, однако недавно изменила позицию на... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, сша, иран, украина, владимир зеленский, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Украина, Владимир Зеленский, Военная операция США и Израиля против Ирана
США ранее отказывались от украинской технологии борьбы с дронами, пишут СМИ

Axios: США ранее отказались от украинской технологии борьбы с иранскими дронами

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Администрация США в 2025 году отклонила предложение Украины передать технологии борьбы с иранскими ударными беспилотниками, однако недавно изменила позицию на фоне масштабных атак таких дронов в ходе конфликта с Ираном, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, около семи месяцев назад украинские представители предложили Вашингтону свои решения по перехвату беспилотников типа Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения. Киев даже подготовил презентацию для американских чиновников, где утверждалось, что такие технологии могут защитить базы США и их союзников на Ближнем Востоке.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану
Вчера, 13:43
Как пишет Axios, предложение обсуждалось на закрытой встрече в Белом доме 18 августа, где Владимир Зеленский представил план создания "центров борьбы с дронами" в Турции, Иордании и странах Персидского залива рядом с американскими базами.
Однако, по словам источников портала, тогда в администрации США не стали развивать эту инициативу. Один из американских чиновников признал, что игнорирование предложения Украины стало одной из "тактических ошибок", допущенных перед началом военной операции против Ирана.
В публикации отмечается, что иранские беспилотники Shahed используются Тегераном и стоят значительно дешевле ракет-перехватчиков, что делает их эффективным средством атаки. По данным Axios, такие дроны уже связаны с гибелью семи американских военнослужащих в ходе нынешнего конфликта.
На прошлой неделе США официально обратились к Киеву за помощью в сфере противодействия беспилотникам, отмечает издание. При этом в Белом доме утверждают, что американские военные заранее готовились к возможным ответным действиям Ирана и успешно отражают большинство атак.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
Вчера, 11:59
 
