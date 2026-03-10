Рейтинг@Mail.ru
США назвали число уничтоженных иранских кораблей - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ssha-2079647958.html
США назвали число уничтоженных иранских кораблей
США назвали число уничтоженных иранских кораблей - РИА Новости, 10.03.2026
США назвали число уничтоженных иранских кораблей
США с начала военной операции против Ирана повредили или уничтожили около 50 кораблей иранских военно-морских сил, следует из опубликованных данных Центрального РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:17:00+03:00
2026-03-10T11:17:00+03:00
в мире
сша
иран
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
b-52
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078968058_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_023a7a16f47a768063b22b92dca32a7b.jpg
https://ria.ru/20260310/amerika-2079614872.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078968058_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_0e162bd904c355baeb03fa1f2b65b620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52, f-15se, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), B-52, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана
США назвали число уничтоженных иранских кораблей

CENTCOM: США с начала операции повредили или уничтожили около 50 кораблей Ирана

Кадр видео, опубликованного Пентагоном
Кадр видео, опубликованного Пентагоном - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Кадр видео, опубликованного Пентагоном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США с начала военной операции против Ирана повредили или уничтожили около 50 кораблей иранских военно-морских сил, следует из опубликованных данных Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM).
Как утверждают в командовании, удары наносятся по объектам, связанным с системой безопасности Ирана, с приоритетом по целям, которые, по оценке американских военных, представляют "непосредственную угрозу".
Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
Вчера, 09:21
Среди поражённых объектов CENTCOM называет командные центры, здания штабов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), разведывательные объекты, системы противовоздушной обороны, позиции баллистических ракет, объекты производства ракет и беспилотников, а также военную инфраструктуру связи.
В операции задействованы стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, истребители F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35, штурмовики A-10, самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G, беспилотники MQ-9 и другие средства разведки и поддержки.
Кроме того, применяются системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, реактивные системы залпового огня HIMARS, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, разведывательные самолёты, а также корабли и авианосные ударные группы ВМС США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)B-52F-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала