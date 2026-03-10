США назвали число уничтоженных иранских кораблей

Среди поражённых объектов CENTCOM называет командные центры, здания штабов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), разведывательные объекты, системы противовоздушной обороны, позиции баллистических ракет, объекты производства ракет и беспилотников, а также военную инфраструктуру связи.

Кроме того, применяются системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, реактивные системы залпового огня HIMARS, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, разведывательные самолёты, а также корабли и авианосные ударные группы ВМС США.