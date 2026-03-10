США назвали число уничтоженных иранских кораблей

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США с начала военной операции против Ирана повредили или уничтожили около 50 кораблей иранских военно-морских сил, следует из опубликованных данных Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM).
Как утверждают в командовании, удары наносятся по объектам, связанным с системой безопасности Ирана, с приоритетом по целям, которые, по оценке американских военных, представляют "непосредственную угрозу".
Среди поражённых объектов CENTCOM называет командные центры, здания штабов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), разведывательные объекты, системы противовоздушной обороны, позиции баллистических ракет, объекты производства ракет и беспилотников, а также военную инфраструктуру связи.
Кроме того, применяются системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, реактивные системы залпового огня HIMARS, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, разведывательные самолёты, а также корабли и авианосные ударные группы ВМС США.