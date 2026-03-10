Рейтинг@Mail.ru
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
09:09 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
США не удалось достичь главной цели в операции против Ирана, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 10.03.2026
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Али Хаменеи, Скотт Риттер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана

Риттер: США не достигли заявленных целей в операции против Ирана

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США не удалось достичь главной цели в операции против Ирана, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Это унизительное стратегическое поражение. Мы не достигли нашей заявленной цели по смене режима. Он стал только более устойчивым", — отметил он.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран
01:20
По мнению Риттера, Вашингтону не удалось изменить ситуацию, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
"Гибель одного человека ничего не решает. И поскольку мы не можем изменить этот режим, мы проиграли войну. И теперь мы потеряем все. У иранцев не закончились ракеты, они готовятся к следующей фазе запланированной ими операции", — заключил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
03:28
