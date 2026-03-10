https://ria.ru/20260310/ssha-2079613189.html
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
США не удалось достичь главной цели в операции против Ирана, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:09:00+03:00
2026-03-10T09:09:00+03:00
2026-03-10T09:09:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
али хаменеи
скотт риттер
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_0:280:3072:2007_1920x0_80_0_0_e4dd00b2b8bc116e75bf6d7c11871daf.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079587523.html
https://ria.ru/20260310/britaniya-2079594714.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_75e5945b29087a4ba7d9ec1ec640af5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), али хаменеи, скотт риттер, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Али Хаменеи, Скотт Риттер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Риттер: США не достигли заявленных целей в операции против Ирана