"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана

"Это унизительное стратегическое поражение. Мы не достигли нашей заявленной цели по смене режима. Он стал только более устойчивым", — отметил он.

"Гибель одного человека ничего не решает. И поскольку мы не можем изменить этот режим, мы проиграли войну. И теперь мы потеряем все. У иранцев не закончились ракеты, они готовятся к следующей фазе запланированной ими операции", — заключил эксперт.