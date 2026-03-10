Рейтинг@Mail.ru
В США хотят улучшить отношения с Россией через культуру - РИА Новости, 10.03.2026
05:10 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ssha-2079599330.html
В США хотят улучшить отношения с Россией через культуру
В США хотят улучшить отношения с Россией через культуру - РИА Новости, 10.03.2026
В США хотят улучшить отношения с Россией через культуру
Глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшее время рассчитывает обсудить с президентом Дональдом Трампом... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T05:10:00+03:00
2026-03-10T05:10:00+03:00
сша
россия
московская область (подмосковье)
дональд трамп
дуайт эйзенхауэр
лев толстой (писатель)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
сша
россия
московская область (подмосковье)
сша, россия, московская область (подмосковье), дональд трамп, дуайт эйзенхауэр, лев толстой (писатель)
США, Россия, Московская область (Подмосковье), Дональд Трамп, Дуайт Эйзенхауэр, Лев Толстой (писатель)
В США хотят улучшить отношения с Россией через культуру

РИА Новости: глава комиссии в США хочет улучшить отношения с РФ через культуру

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшее время рассчитывает обсудить с президентом Дональдом Трампом культурные связи между Россией и Соединенными Штатами.
"Я предполагаю встретиться с ним в скором времени. Если президент нуждается в моем совете, он знает, что я могу", - заявил Кук, функции которого в США соответствуют министру культуры.
Глава комиссии выразил уверенность в том, что искусство, культура и общие духовные корни могут помочь двум странам наладить взаимоотношения.
"Да, я твердо уверен, что искусство, культура и наше общее христианское наследие могут улучшить отношения между США и Россией. На мой взгляд, это одно из самых мощных средств, которыми мы обладаем для установления мира между нашими странами", - сказал он.
По его словам, у двух стран уже есть необходимый опыт. "Мы уже делали это в прошлом. Особенно это касается деятельности Сьюзан Эйзенхауэр. Я надеюсь, что в будущем смогу последовать ее примеру в налаживании контактов между нашими двумя странами", - подчеркнул Кук.
Он добавил, что собирается затронуть некоторые из этих аспектов во время следующего разговора с Трампом.
"Наша следующая встреча будет включать то, о чем мы сейчас говорим", - резюмировал Кук.
Сьюзан Эйзенхауэр приходится внучкой президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Она выступает за развитие отношений между Россией и США.
В качестве президента американского Национального фонда памятников Кук работал над многими архитектурными проектами в России. В частности, он принимал участие в реставрации Вознесенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля и усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна".
СШАРоссияМосковская область (Подмосковье)Дональд ТрампДуайт ЭйзенхауэрЛев Толстой (писатель)
 
 
Заголовок открываемого материала