В США хотят улучшить отношения с Россией через культуру

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшее время рассчитывает обсудить с президентом Дональдом Трампом культурные связи между Россией и Соединенными Штатами.

"Я предполагаю встретиться с ним в скором времени. Если президент нуждается в моем совете, он знает, что я могу", - заявил Кук, функции которого в США соответствуют министру культуры.

Глава комиссии выразил уверенность в том, что искусство, культура и общие духовные корни могут помочь двум странам наладить взаимоотношения.

"Да, я твердо уверен, что искусство, культура и наше общее христианское наследие могут улучшить отношения между США и Россией . На мой взгляд, это одно из самых мощных средств, которыми мы обладаем для установления мира между нашими странами", - сказал он.

По его словам, у двух стран уже есть необходимый опыт. "Мы уже делали это в прошлом. Особенно это касается деятельности Сьюзан Эйзенхауэр. Я надеюсь, что в будущем смогу последовать ее примеру в налаживании контактов между нашими двумя странами", - подчеркнул Кук.

Он добавил, что собирается затронуть некоторые из этих аспектов во время следующего разговора с Трампом

"Наша следующая встреча будет включать то, о чем мы сейчас говорим", - резюмировал Кук.

Сьюзан Эйзенхауэр приходится внучкой президенту США Дуайту Эйзенхауэру . Она выступает за развитие отношений между Россией и США.