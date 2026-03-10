Рейтинг@Mail.ru
"Россия волнуется?" В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране
02:55 10.03.2026
"Россия волнуется?" В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране
Нападение США на Иран продемонстрировало России несостоятельность военного арсенала Вашингтона, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт Риттер
2026
"Россия волнуется?" В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране

Риттер: США в Иране показали России несостоятельность своего арсенала

Флаги США
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нападение США на Иран продемонстрировало России несостоятельность военного арсенала Вашингтона, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "Золотого купола"? Знаете, это позор", — сказал он.
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран
По словам эксперта, Тегеран сейчас находится в более выгодном положении как в военном отношении, так и в контексте будущих переговоров с США, если таковые состоятся.
"Они не начинали эту войну. США и Израиль начали ее, и они за это поплатятся", — предупредил Риттер.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад
