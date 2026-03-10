https://ria.ru/20260310/ssha-2079593442.html
"Россия волнуется?" В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране
"Россия волнуется?" В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
"Россия волнуется?" В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране
Нападение США на Иран продемонстрировало России несостоятельность военного арсенала Вашингтона, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 10.03.2026
"Россия волнуется?" В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране
Риттер: США в Иране показали России несостоятельность своего арсенала