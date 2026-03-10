Рейтинг@Mail.ru
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ssha-2079586153.html
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа
Цена нефти Brent упала ниже 90 долларов после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране, пишет американская газета The Wall... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:05:00+03:00
2026-03-10T01:05:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079337843_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_4baddee623a5a1d876cf61d847e29fb1.jpg
https://ria.ru/20260309/evrokomissar-2079579971.html
https://ria.ru/20260309/sechin-2079568119.html
https://ria.ru/20260309/putin-2079549859.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079337843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1857256260b394a640bb958dc5a5d734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, brent, wti (нефть), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Brent, WTI (нефть), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа

WSJ: цена нефти Brent упала ниже $90 после слов Трампа о завершении конфликта

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Цена нефти Brent упала ниже 90 долларов после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"Цена на нефть марки Brent, мировой эталон качества, упала ниже 90 долларов за баррель после заявлений президента. <…> Цена на американскую нефть (WTI. — Прим. ред.) упала примерно до 85 долларов за баррель, после того как ранее превысила 119 долларов", — говорится в материале.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ЕК призвала продолжать давление на Россию, несмотря на рост цен на нефть
Вчера, 23:42
Как сообщает издание, фондовые рынки открыли сессию снижением, но сократили падение по мере замедления спада на нефтяном рынке, а затем восстановились к закрытию после последних заявлений Трампа.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив при этом, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.
Заявления Трампа прозвучали на фоне резкого скачка нефтяных котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29–31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, однако котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в полтора раза превышает уровни конца февраля.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Сечин и Миллер приняли участие в совещании по ситуации на рынке нефти
Вчера, 21:59
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Путин на совещании по ситуации на рынках нефти и газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа
Вчера, 19:00
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала