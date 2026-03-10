СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Цена нефти Brent упала ниже 90 долларов после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, фондовые рынки открыли сессию снижением, но сократили падение по мере замедления спада на нефтяном рынке, а затем восстановились к закрытию после последних заявлений Трампа.
Заявления Трампа прозвучали на фоне резкого скачка нефтяных котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29–31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, однако котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в полтора раза превышает уровни конца февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.