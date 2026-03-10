СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа

Заявления Трампа прозвучали на фоне резкого скачка нефтяных котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29–31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, однако котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в полтора раза превышает уровни конца февраля.